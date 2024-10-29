Буковина хоче переманити до себе головного тренера Зорі – джерело
Представники чернівецької Буковини, що виступає у Першій лізі України, проявляють інтерес до чинного головного тренера луганської Зорі Младена Бартуловича.
Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас у своєму Telеrgram-каналі.
"Тренера Зорі хоче переманити амбітний клуб з грошима. Наскільки мені відомо, Младен Бартулович – це один з пріоритетних варіантів на посаду наставника Буковини. Утім сам хорват прагне залишитись в Зорі і дати там результат.
Також, мої джерела говорять, що власник чернівецького клубу Володимир Дубинський хоче розглянути запрошення іноземного тренера", – розповів Бурбас.
Нагадаємо, Буковина відсторонила від виконання обов’язків головного тренера Валерія Кривенцова. До завершення літньо-осінньої частини сезону Першої ліги обов’язки головного тренера команди виконуватиме Григорій Чурілов.
Під керівництвом Младена Бартуловича Зоря в цьому сезоні провела 7 матчів, у яких здобула 3 перемоги. Наразі луганський клуб з 15 очками посідає 6-те місце в турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги.