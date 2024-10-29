Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Буковина хоче переманити до себе головного тренера Зорі – джерело

Олексій Мурзак — 29 жовтня, 14:50
Буковина хоче переманити до себе головного тренера Зорі – джерело
Младен Бартулович
ФК Зоря

Представники чернівецької Буковини, що виступає у Першій лізі України, проявляють інтерес до чинного головного тренера луганської Зорі Младена Бартуловича.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас у своєму Telеrgram-каналі.

"Тренера Зорі хоче переманити амбітний клуб з грошима. Наскільки мені відомо, Младен Бартулович – це один з пріоритетних варіантів на посаду наставника Буковини. Утім сам хорват прагне залишитись в Зорі і дати там результат.

Також, мої джерела говорять, що власник чернівецького клубу Володимир Дубинський хоче розглянути запрошення іноземного тренера", – розповів Бурбас.

Нагадаємо, Буковина відсторонила від виконання обов’язків головного тренера Валерія Кривенцова. До завершення літньо-осінньої частини сезону Першої ліги обов’язки головного тренера команди виконуватиме Григорій Чурілов.

Під керівництвом Младена Бартуловича Зоря в цьому сезоні провела 7 матчів, у яких здобула 3 перемоги. Наразі луганський клуб з 15 очками посідає 6-те місце в турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги.

Младен Бартулович Буковина Зоря Валерій Кривенцов

Младен Бартулович

Пенальті зламав їх план на матч: Бартулович прокоментував перемогу над Лівим Берегом
Бартулович прокоментував поразку Зорі у матчі 9 туру УПЛ проти Вереса
Що зробить і кого залучить Пушич для гасіння пожежі в Шахтарі, і як це використає Динамо. Головні інтриги 9 туру УПЛ
Так склалася гра: Бартулович пояснив, чому Супряга отримав мало ігрового часу у матчі з Ворсклою
Бартулович: Думаю, що Довбик заб’є ще дуже багато м'ячів

Останні новини