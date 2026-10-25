Я навіть не знаю, як звати хлопців: Петраков прокоментував свій дебют на посаді наставника Кривбаса

Новий головний тренер Кривбаса Олександр Петраков прокоментував свій дебют на чолі криворізької команди, яка зіграла внічию з Буковиною у 10 турі УПЛ, зізнавшись, що через велику кількість нової інформації ще не запам'ятав імена футболістів.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

Він пояснив, що мав лише три дні на підготовку команди до матчу з Буковиною, а тактичне тренування провів лише одне.

"Я навіть не знаю, як звати хлопців. Запитую: "Як тебе звати?", а потім кажу: "Вибач, забув". Імена трьох тренерів, які працюють у команді, теж забуваю. Стільки інформації – це важко", – сказав Петраков.

За його словами, футболісти добре виконали установки на єдиному тактичному занятті. Тренер назвав кожне очко "на вагу золота" та подякував гравцям за допомогу. Мовний бар'єр із легіонерами, додав він, проблемою не став: у спілкуванні допомагають українські футболісти.

Петраков також розповів про формування штабу. Він запропонував долучити Сергія Попова після розмови з Юрієм Вернидубом, а ще взяв до роботи тренера з дубля Романа Дебелка.

Зазначимо, що Петраков підписав контракт до кінця сезону-2027/2028. В угоді прописана можливість продовження співпраці ще на один рік.