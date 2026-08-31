Буковина – Динамо: де дивитися матч 4-го туру УПЛ

У понеділок, 31 серпня, чернівецька Буковина прийме київське Динамо у 4-му турі нового сезону УПЛ-2026/27.

Поєдинок розпочнеться о 18:00 на стадіоні імені Григорія Тонкочеєва у Кам'янці-Подільському. До цього "жовто-чорні" проводили домашні ігри на арені "Україна" у Львові.

Пряму трансляцію матчу Буковина – Динамо можна буде переглянути на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ. Трансляція буде доступна на платформах MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV та інших сервісах-партнерах.

Це буде зустріч 14-ї та 5-ї команд турнірної таблиці української першості відповідно. Наразі у команди Сергія Шищенка лише 2 набрані бали у 3-х попередніх турах, тоді як в активі киян 6 очок, але у 2-х турах.

У минулому турі чернівецький колектив був розгромлений на виїзді львівськими Карпатами (0:3), а от столичний клуб переграв вдома ковалівський Колос (2:1). Цікаво, що Буковина перед цією грою пройшла до 1/16 фіналу Кубку України, перегравши тернопільську Ниву (4:0). У наступному раунді змагань "жовто-чорні" зіграють проти черкаського ЛНЗ.

Додамо, що команда з Чернівців ще жодного разу у своїй історії не перемагала Динамо в офіційних іграх – 1 нічия та 7 поразок.