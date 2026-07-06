Анчелотті відреагував на поразку збірної Бразилії від Норвегії в 1/8 фіналу ЧС-2026

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті висловився про виліт своєї команди з чемпіонату світу-2026.

Його слова передає Globo.

"Селесао" поступились Норвегії (1:2) в 1/8 фіналу. Італійський фахівець залишився розчарований результатом і вважає, що бразильці не заслуговували на поразку.

"Звичайно, ми всі глибоко засмучені. Думаю, до цього моменту ми проводили не найвдаліший чемпіонат світу, однак сьогодні, вважаю, заслуговували на перемогу. Коли трапляються такі моменти, потрібно сприймати поразку як початок нового етапу. Ми повинні й надалі прогресувати, шукати нові ідеї. Ця поразка – не кінець, а початок нового циклу. Загалом, вважаю, гра складалася на нашу користь. У нас було чимало гольових моментів як у першому таймі, так й у другому, поки рахунок залишався 0:0. Потім ми провели заміни, щоб додати команді свіжості та глибини складу, розраховуючи здобути перемогу", – сказав Анчелотті.

Зазначимо, що після цього поєдинку Неймар оголосив про завершення кар'єри у збірній. Також про поразку висловився капітан команди Маркіньйос, який взяв відповідальність за результат і попросив фанатів підтримати молодих футболістів.

Нагадаємо, що Норвегія вперше в історії пробилась у чвертьфінал чемпіонату світу. Вона зіграє у наступній стадії турніру з переможцем пари Мексика – Англія.

Гра відбудеться 12 липня. Вона розпочнеться опівночі за київським часом.