Пояснити це неможливо: капітан збірної Бразилії – про виліт із ЧС-2026

Захисник ПСЖ Маркіньос підбив підсумки невдалого матчу збірної Бразилії проти Норвегії в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

Його слова передає UOL Esporte.

"Селесао" поступились з рахунком 1:2. Вони пропустили два голи від Ерлінга Голанда, якого визнали найкращим гравцем поєдинку.

Досвідчений футболіст заявив, що йому важко прийняти цей результат. Він розповів, що стало причиною поразки.

"Пояснити це неможливо. У такі моменти важко говорити. Зважаючи на наш досвід, ми знаємо, що подібні матчі завжди складні, і кожен м'яч стає вирішальним. Сьогодні збірна Норвегії змогла ефективно реалізувати ті моменти, які мала. Ми ж схибили в шансах, які створювали: пенальті та інші нагоди. Думаю, що на чемпіонаті світу далі проходить і стає переможцем той, хто менше помиляється. Взяти провину на себе – це обов'язок мій як капітана, а також інших досвідчених гравців. Це потрібно для того, щоб наступні покоління мали спокійні умови для роботи", – сказав Маркіньйос.

Захисник заявив, що тепер розпочинається новий цикл. Він попросив уболівальників проявити терпіння до молодих гравців:

"Не можна просто приїхати на чемпіонат світу після попереднього циклу і хотіти... Ми віддали на полі абсолютно все. Ми припустилися помилок у тих аспектах, де мали бути ефективними. Футбол сьогодні став дуже рівним, тому зараз важливо засвоїти цей урок, попросити вибачення у бразильського народу та у всіх, хто приїхав сюди нас підтримати. Потрібно вчитися на помилках, і я прошу людей підтримати тих, хто залишиться в команді, вже відсьогодні. Попереду чотири роки, протягом яких вони працюватимуть, щоб досягти великих результатів на наступному чемпіонаті світу".

Зазначимо, що після цієї поразки про завершення міжнародної кар'єри оголосив Неймар. Він є найкращим бомбардиром та асистентом "селесао" в історії.