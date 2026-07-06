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Неймар оголосив про завершення кар'єри у збірній Бразилії

Денис Іваненко — 6 липня 2026, 02:49
Неймар оголосив про завершення кар'єри у збірній Бразилії
Неймар
Getty Images

Зірковий Неймар ухвалив рішення завершити кар'єру в національній збірній Бразилії.

Про це повідомляє Globo.

Після поразки від Норвегії (1:2) в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 вінгер заявив, що його час у "селесао" завершено. Що символічно, його перший та останній поєдинки за збірну відбулись на одному й тому самому стадіоні.

"Я намагався, намагався, знову та знову. Все почалося тут, на стадіоні "Мет-Лайф", і тут я й закінчив. Тепер усе скінчилося", – сказав футболіст.

Зазначимо, що Неймар у складі національної команди Бразилії провів 130 матчів, в яких відзначився 80 забитими м'ячами та 59 асистами. За обома показниками він є рекордсменом "селесао".

На прощальному для себе чемпіонаті світу вінгер двічі виходив на футбольне поле. Він забив гол престижу у ворота Норвегії з пенальті на останніх секундах зустрічі.

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