Неймар оголосив про завершення кар'єри у збірній Бразилії

Зірковий Неймар ухвалив рішення завершити кар'єру в національній збірній Бразилії.

Про це повідомляє Globo.

Після поразки від Норвегії (1:2) в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 вінгер заявив, що його час у "селесао" завершено. Що символічно, його перший та останній поєдинки за збірну відбулись на одному й тому самому стадіоні.

"Я намагався, намагався, знову та знову. Все почалося тут, на стадіоні "Мет-Лайф", і тут я й закінчив. Тепер усе скінчилося", – сказав футболіст.

Зазначимо, що Неймар у складі національної команди Бразилії провів 130 матчів, в яких відзначився 80 забитими м'ячами та 59 асистами. За обома показниками він є рекордсменом "селесао".

На прощальному для себе чемпіонаті світу вінгер двічі виходив на футбольне поле. Він забив гол престижу у ворота Норвегії з пенальті на останніх секундах зустрічі.