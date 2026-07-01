Зірка збірної Бразилії "пограбував" Анчелотті: футболіст вкрав у тренера жуйку і роздав її партнерам

Матч між збірними Бразилії та Японії на чемпіонаті світу-2026 запам'ятався не лише перемогою напругою до останньої секунди гри, а й кумедним епізодом за участю Ендріка та головного тренера команди Карло Анчелотті.

Молодий нападник вирішив трохи пожартувати над наставником і абсолютно безцеремонно забрав його знамениту пачку жуйки. Для Анчелотті це вже давно стало своєрідною візитівкою — італійський фахівець практично ніколи не з'являється на матчах без улюбленої жуйки, яку регулярно жує біля бокової лінії.

Втім, цього разу ласощі опинилися в руках Ендріка. Телекамери зафіксували, як усміхнений форвард сидить на трибунах і з явним задоволенням роздає жуйку своїм партнерам по збірній.

Одним із перших "подарунок" отримав Неймар, який лише посміхнувся, прийняв жуйку та, схоже, оцінив жарт молодшого партнера.

Нагадаємо, Бразилія в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 здобула вольову перемогу 2:1 над Японією, забивши переможний гол у компенсований до другого тайму час.

В 1/8 фіналу на бразильців чекає зустріч із Норвегією, яка напередодні здолала Кот-д'Івуар (2:1).