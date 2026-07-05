Ми маємо показати свій найкращий футбол: Анчелотті – про матч із Норвегією в 1/8 фіналу ЧС-2026
Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті поділився очікуваннями від матчу з Норвегією в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.
Його слова передає пресслужба ФІФА.
Італійський фахівець віддав належне майбутньому супернику. Він вважає "вікінгів" небезпечним опонентом і назвав їхні сильні сторони.
"Норвегія – дуже складний суперник. Це команда з хорошою структурою, високим рівнем майстерності та чудовою організацією гри, команда з дуже високим атакувальним потенціалом, при цьому добре збалансована. Вона грає в атакувальний футбол, тому проводити швидкі контратаки проти неї вкрай складно.
У норвежців чудово діє центральна лінія. Ми маємо показати свій найкращий футбол, вважаю, що зараз саме той момент, коли ми здатні це зробити. Ми впевнені в собі після непростого матчу з Японією, прагнемо ставати кращими та готові до всього, що може статися", – сказав Анчелотті.
Зазначимо, що поєдинок між збірними Бразилії та Норвегії відбудеться 5 липня. Він розпочнеться о 23:00 за київським часом.
Фаворитом цього протистояння вважаються "селесао". Переможець зіграє в наступному раунді турніру проти Мексики або Англії.