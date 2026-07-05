Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Ми маємо показати свій найкращий футбол: Анчелотті – про матч із Норвегією в 1/8 фіналу ЧС-2026

Денис Іваненко — 5 липня 2026, 07:45
Ми маємо показати свій найкращий футбол: Анчелотті – про матч із Норвегією в 1/8 фіналу ЧС-2026
Карло Анчелотті
ФІФА

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті поділився очікуваннями від матчу з Норвегією в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

Його слова передає пресслужба ФІФА.

Італійський фахівець віддав належне майбутньому супернику. Він вважає "вікінгів" небезпечним опонентом і назвав їхні сильні сторони.

"Норвегія – дуже складний суперник. Це команда з хорошою структурою, високим рівнем майстерності та чудовою організацією гри, команда з дуже високим атакувальним потенціалом, при цьому добре збалансована. Вона грає в атакувальний футбол, тому проводити швидкі контратаки проти неї вкрай складно.

У норвежців чудово діє центральна лінія. Ми маємо показати свій найкращий футбол, вважаю, що зараз саме той момент, коли ми здатні це зробити. Ми впевнені в собі після непростого матчу з Японією, прагнемо ставати кращими та готові до всього, що може статися", – сказав Анчелотті.

Зазначимо, що поєдинок між збірними Бразилії та Норвегії відбудеться 5 липня. Він розпочнеться о 23:00 за київським часом.

Фаворитом цього протистояння вважаються "селесао". Переможець зіграє в наступному раунді турніру проти Мексики або Англії.

Читайте також :
Чемпіонат світу 2026: розклад, трансляції, турнірні таблиці та результати матчів
Карло Анчелотті Збірна Бразилії з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу

Карло Анчелотті

Анчелотті оцінив форму Неймара перед матчем з Норвегією
Зірка збірної Бразилії "пограбував" Анчелотті: футболіст вкрав у тренера жуйку і роздав її партнерам
Анчелотті: Проти Японії був наш найбільш цілісний матч
Анчелотті пояснив відсутність Неймара у матчі Бразилії з Японією
Анчелотті оцінив готовність Неймара та заявив, що матч проти Японії в 1/16 ЧС-2026 стане для Бразилії фіналом

Останні новини