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Бразилія – Норвегія: відеоогляд матчу 1/8 фіналу ЧС-2026

Денис Іваненко — 6 липня 2026, 02:24
Бразилія – Норвегія: відеоогляд матчу 1/8 фіналу ЧС-2026
Бразилія – Норвегія, відеоогляд матчу ЧС-2026
Getty Images

У неділю, 5 липня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбувся черговий матч 1/8 фіналу, у якому збірна Бразилії зазнала поразки від Норвегії.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь "вікінгів".

Дублем за них відзначився форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд, якого ФІФА назвала найкращим гравцем протистояння. Гол престижу на останніх секундах із пенальті забив Неймар.

Чемпіонат світу-2026 з футболу
Плейоф, 1/8 фіналу
5 липня

Бразилія – Норвегія 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 79 Голанд, 0:2 – 90 Голанд, 1:2 – 90+10 Неймар (пенальті)

Відеоогляд матчу Бразилія – Норвегія від MEGOGO

Зазначимо, що у чвертьфіналі Норвегія зіграє з переможцем пари Мексика – Англія. Їхнє очне протистояння розпочнеться 6 липня о 3:00 за київським часом.

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