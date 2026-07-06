Бразилія – Норвегія: відеоогляд матчу 1/8 фіналу ЧС-2026

У неділю, 5 липня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбувся черговий матч 1/8 фіналу, у якому збірна Бразилії зазнала поразки від Норвегії.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь "вікінгів".

Дублем за них відзначився форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд, якого ФІФА назвала найкращим гравцем протистояння. Гол престижу на останніх секундах із пенальті забив Неймар.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Плейоф, 1/8 фіналу

5 липня

Бразилія – Норвегія 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 79 Голанд, 0:2 – 90 Голанд, 1:2 – 90+10 Неймар (пенальті)

Відеоогляд матчу Бразилія – Норвегія від MEGOGO

Зазначимо, що у чвертьфіналі Норвегія зіграє з переможцем пари Мексика – Англія. Їхнє очне протистояння розпочнеться 6 липня о 3:00 за київським часом.