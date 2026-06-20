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Визначено найкращого гравця матчу Бразилія – Гаїті на ЧС-2026

Денис Іваненко — 20 червня 2026, 06:40
Визначено найкращого гравця матчу Бразилія – Гаїті на ЧС-2026
Вінісіус Жуніор
Getty Images

Вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор був визнаний найкращим гравцем поєдинку другого туру чемпіонату світу-2026 з футболу між збірними Бразилії та Гаїті (3:0).

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

У цьому матчі він забив гол і віддав асист. Зірковий бразилець має тепер у своєму активі шість результативних дій на Мундіалях у шести поєдинках.

Кращу середню результативність серед гравців "селесао", які провели понад п'ять ігор на ЧС мав лише Пеле. В нього 11 очок за системою гол+пас у восьми матчах.

Свій наступний матч бразильці проведуть 25 червня о 1:00 за київським часом. Їхнім суперником буде збірна Шотландії.

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