Визначено найкращого гравця матчу Бразилія – Гаїті на ЧС-2026

Вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор був визнаний найкращим гравцем поєдинку другого туру чемпіонату світу-2026 з футболу між збірними Бразилії та Гаїті (3:0).

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

У цьому матчі він забив гол і віддав асист. Зірковий бразилець має тепер у своєму активі шість результативних дій на Мундіалях у шести поєдинках.

Кращу середню результативність серед гравців "селесао", які провели понад п'ять ігор на ЧС мав лише Пеле. В нього 11 очок за системою гол+пас у восьми матчах.

Свій наступний матч бразильці проведуть 25 червня о 1:00 за київським часом. Їхнім суперником буде збірна Шотландії.