Туреччина – Парагвай: відеоогляд матчу другого туру ЧС-2026

У суботу, 20 червня збірна Парагваю з мінімальним рахунком переграла Туреччину (1:0) у другому турі чемпіонату світу-2026 з футболу.

Головними героєм зустрічі став 24-річний півзахисник Атланти Юнайтед Матіас Галарса. Він забив найшвидший гол на цьому турнірі, відзначившись взяттям воріт уже на 64-й секунді.

Врешті-решт саме Галарса був визнаний найкращим гравцем поєдинку. А Туреччина достроково втратила шанси пробитись у плейоф.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Група D, 2 тур

Туреччина – Парагвай 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 2 Галарса

Вилучення: 45+3 Альмірон

Відео MEGOGO

Зазначимо, що в останньому турі парагвайці зіграють Австралією, а Туреччині протистоятимуть США. Обидва матчі відбудуться 26 червня та розпочнуться о 5:00 за київським часом.