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Туреччина – Парагвай: відеоогляд матчу другого туру ЧС-2026

Денис Іваненко — 20 червня 2026, 09:11
Туреччина – Парагвай: відеоогляд матчу другого туру ЧС-2026
Туреччина – Парагвай, відеоогляд матчу ЧС-2026
Getty Images

У суботу, 20 червня збірна Парагваю з мінімальним рахунком переграла Туреччину (1:0) у другому турі чемпіонату світу-2026 з футболу.

Головними героєм зустрічі став 24-річний півзахисник Атланти Юнайтед Матіас Галарса. Він забив найшвидший гол на цьому турнірі, відзначившись взяттям воріт уже на 64-й секунді.

Врешті-решт саме Галарса був визнаний найкращим гравцем поєдинку. А Туреччина достроково втратила шанси пробитись у плейоф.

Чемпіонат світу-2026 з футболу
Група D, 2 тур

Туреччина – Парагвай 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 2 Галарса
Вилучення: 45+3 Альмірон

Відео MEGOGO

Зазначимо, що в останньому турі парагвайці зіграють Австралією, а Туреччині протистоятимуть США. Обидва матчі відбудуться 26 червня та розпочнуться о 5:00 за київським часом.

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