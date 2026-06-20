Туреччина – Парагвай: відеоогляд матчу другого туру ЧС-2026
Туреччина – Парагвай, відеоогляд матчу ЧС-2026
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У суботу, 20 червня збірна Парагваю з мінімальним рахунком переграла Туреччину (1:0) у другому турі чемпіонату світу-2026 з футболу.
Головними героєм зустрічі став 24-річний півзахисник Атланти Юнайтед Матіас Галарса. Він забив найшвидший гол на цьому турнірі, відзначившись взяттям воріт уже на 64-й секунді.
Врешті-решт саме Галарса був визнаний найкращим гравцем поєдинку. А Туреччина достроково втратила шанси пробитись у плейоф.
Чемпіонат світу-2026 з футболу
Група D, 2 тур
Туреччина – Парагвай 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – 2 Галарса
Вилучення: 45+3 Альмірон
Зазначимо, що в останньому турі парагвайці зіграють Австралією, а Туреччині протистоятимуть США. Обидва матчі відбудуться 26 червня та розпочнуться о 5:00 за київським часом.