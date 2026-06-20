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Це те, чого я очікував: Анчелотті оцінив першу перемогу Бразилії на ЧС-2026

Денис Іваненко — 20 червня 2026, 08:26
Це те, чого я очікував: Анчелотті оцінив першу перемогу Бразилії на ЧС-2026
Карло Анчелотті
CBF

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті висловився про перемогу своєї команди над Гаїті (3:0) у матчі другого туру чемпіонату світу.

Його слова передає UOL Esporte.

Італійський фахівець залишився задоволений виступом підопічних. Він похвалив їх за правильну реакцію на нічию проти Марокко (1:1)

"Це те, чого я очікував – покращення якості гри, менше помилок і більше ефективності в атаці. Позаду було більше контролю, у захисному плані це був хороший матч. Очевидно, нам ще потрібно додавати. Ми покращили ігрові аспекти та додамо ще в наступному поєдинку.

Нам потрібно з користю використати цей груповий етап, щоб впевнено розпочати плейоф. Вінісіус підійшов до чемпіонату світу в хорошій формі, у чудових кондиціях. Ми не чекаємо, що це буде Мундіаль Вінісіуса, ми сподіваємося, що це буде Мундіаль Бразилії" , – сказав Анчелотті.

Зазначимо, що саме Вінісіус Жуніор був визнаний найкращим гравцем цього поєдинку. Він відзначився голом і віддав результативну передачу.

Свій наступний матч збірна Бразилії проведе 25 червня о 1:00 за київським часом. Її суперником буде Шотландія.

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