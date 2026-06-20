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Визначено найкращого гравця матчу Туреччина – Парагвай на ЧС-2026

Денис Іваненко — 20 червня 2026, 08:45
Визначено найкращого гравця матчу Туреччина – Парагвай на ЧС-2026
Збірна Парагваю
Getty Images

Півзахисник Атланти Юнайтед Матіас Галарса був визнаний найкращим гравцем поєдинку другого туру чемпіонату світу-2026 з футболу між збірними Туреччини та Парагваю (0:1).

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

Для 24-річного футболіста це був дебютний матч у кар'єрі на Мундіалях. Він став автором єдиного гола в зустрічі.

Хавбек забив його вже на 64-й секунді. Це найшвидше взяття воріт на цьому турнірі.

Свій наступний матч парагвайці проведуть 26 червня о 5:00 за київським часом. Їхнім суперником буде збірна Австралії.

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