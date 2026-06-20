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Туреччина встановила історичний рекорд Мундіалів після двох "сухих" стартових турів

Денис Іваненко — 20 червня 2026, 09:44
Туреччина встановила історичний рекорд Мундіалів після двох сухих стартових турів
Збірна Туреччини з футболу
Getty Images

Збірна Туреччини з футболу напередодні переписала історію чемпіонатів світу, поступившись Парагваю (0:1).

Про це повідомляє статистичний портал Opta.

Для підопічних Вінченцо Монтелли ця поразка стала другою на турнірі. Раніше вони програли Австралії (0:2) у стартовому матчі.

За дві гри турки завдали 62 удари по воротах суперників (30 – у першому турі та 32 – у другому). Проте жодного разу вони так і не змогли забити.

Це рекорд Мундіалів серед команд, які не відзначились взяттям воріт у двох стартових турах. Із 62 спроб у площину підопічні Монтелли влучили 13 разів.

Нагадаємо, що в попередньому матчі туркам підкорилось ще два історичні "досягнення". Вони вже достроково втратили шанс пробитись у плейоф.

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