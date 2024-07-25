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Клуб Бундесліги пожертвував кошти для відновлення Охматдиту

Андрій Яросименко — 25 липня, 11:40
Клуб Бундесліги пожертвував кошти для відновлення Охматдиту

Боруссія Менхенгладбах пожертвувала кошти для відновлення дитячої лікарні Охматдит у Києві.

Про це повідомила генеральний консул України в Німеччині у своєму Instagram.

"Фонд Боруссія Менхенгладбах підтримує дитячу лікарню Охматдит з 50 000 євро. Дякуємо за підтримку", — написала Ірина.

Нагадаємо, 8 липня російські терористи завдали ракетного удару по Охматдиту, внаслідок якого було повністю знищено корпус токсикології, ще 3 корпуси було пошкоджено.

Раніше до допомоги лікарні долучився Головний тренер збірної України Сергій Ребров, Українська асоціація футболу, київське Динамо, ковалівський Колос, та низка інших українських клубів.

Боруссія Менхенгладбах Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 війна

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