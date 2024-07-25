Клуб Бундесліги пожертвував кошти для відновлення Охматдиту

Боруссія Менхенгладбах пожертвувала кошти для відновлення дитячої лікарні Охматдит у Києві.

Про це повідомила генеральний консул України в Німеччині у своєму Instagram.

"Фонд Боруссія Менхенгладбах підтримує дитячу лікарню Охматдит з 50 000 євро. Дякуємо за підтримку", — написала Ірина.

Нагадаємо, 8 липня російські терористи завдали ракетного удару по Охматдиту, внаслідок якого було повністю знищено корпус токсикології, ще 3 корпуси було пошкоджено.

Раніше до допомоги лікарні долучився Головний тренер збірної України Сергій Ребров, Українська асоціація футболу, київське Динамо, ковалівський Колос, та низка інших українських клубів.