Боруссія з Коноплею обіграла Карлсруе у Кубку Німеччини

Боруссія Менгенгладбах перемогла Карлсруе у домашньому матчі 1/16 фіналу Кубка Німеччини.

Зустріч завершилась з рахунком 2:0. Господарі відкрили рахунок уже на 7-й хвилині зустрічі завдяки голу Робіна Гака. Перед перервою Боруссія залишилися у меншості – червону картку отримав Філіпп Зандер.

Карлсруе не зміг використати чисельну більшість, натомість Менгенгладбах подвоїв перевагу завдяки м'ячу Лукаса Улльріха.

Український захисник Юхим Конопля розпочав поєдинок у стартовому складі та відіграв увесь матч. Для нього це був перший вихід у старті Боруссії й другий матч за німецький клуб у поточному сезоні.

Кубок Німеччини

1/16 фіналу, 27 жовтня

Боруссія М. – Карлсруе 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 7 Гак, 2:0 – 49 Ульріх

Вилучення: Зандер (39)

Нагадаємо, Конопля дебютував за німецький клуб у виїзному матчі сьомого туру Бундесліги проти Штутгарта, який завершився перемогою Боруссії з рахунком 3:2. Тоді українець вийшов на заміну на 71-й хвилині.

Наступний матч Боруссія зіграє у суботу, 31 жовтня, проти Падерборна в межах Бундесліги.