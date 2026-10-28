Боруссія з Коноплею обіграла Карлсруе у Кубку Німеччини
Боруссія Менгенгладбах перемогла Карлсруе у домашньому матчі 1/16 фіналу Кубка Німеччини.
Зустріч завершилась з рахунком 2:0. Господарі відкрили рахунок уже на 7-й хвилині зустрічі завдяки голу Робіна Гака. Перед перервою Боруссія залишилися у меншості – червону картку отримав Філіпп Зандер.
Карлсруе не зміг використати чисельну більшість, натомість Менгенгладбах подвоїв перевагу завдяки м'ячу Лукаса Улльріха.
Український захисник Юхим Конопля розпочав поєдинок у стартовому складі та відіграв увесь матч. Для нього це був перший вихід у старті Боруссії й другий матч за німецький клуб у поточному сезоні.
Кубок Німеччини
1/16 фіналу, 27 жовтня
Боруссія М. – Карлсруе 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 7 Гак, 2:0 – 49 Ульріх
Вилучення: Зандер (39)
Нагадаємо, Конопля дебютував за німецький клуб у виїзному матчі сьомого туру Бундесліги проти Штутгарта, який завершився перемогою Боруссії з рахунком 3:2. Тоді українець вийшов на заміну на 71-й хвилині.
Наступний матч Боруссія зіграє у суботу, 31 жовтня, проти Падерборна в межах Бундесліги.