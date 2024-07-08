УАФ зробила вагомий грошовий внесок на відновлення Охматдиту

Українська асоціація футболу (УАФ) перерахує 5 млн грн на допомогу найбільшій дитячій клінічній лікарні України "Охматдит", яка постраждала внаслідок терористичної атаки Росії 8 липня.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

"Цей варварський обстріл – ще одне жахливе свідчення, що Україна воює з терористами й бореться за своє існування. Світ має бачити, що відбувається в країні щодня. Допомагайте Україні вистояти" – закликав світову спільноту відреагувати на злочин президент УАФ Андрій Шевченко.

Нагадаємо, раніше Ярослава Магучіх та гравці збірної України відреагували на терористичний удар Росії по території України. Також колишній тренер Шахтаря Паулу Фонсека в знак підтримки з'явився на пресконференції із прапором України.