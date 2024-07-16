Динамо підписало меморандум про відновлення відділення Охматдиту

Київське Динамо долучилося до відновлення одного із відділень Охматдиту.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що столичний клуб візьме на себе всі витрати на відновлення центру орфанних захворювань та генної терапії дітей, а також представить конкретні плани відбудови та підтримки лікарні.

Нагадаємо, раніше Ярослава Магучіх та гравці збірної України відреагували на терористичний удар Росії по території України. Також колишній тренер Шахтаря Паулу Фонсека в знак підтримки з'явився на пресконференції із прапором України.

Також кошти на відновленні лікарні перерахувала Українська асоціація футболу та Колос із Ковалівки.