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Ребров пожертвував понад 2 мільйони гривень на відновлення Охматдиту і потреби Сил оборони

Игорь Чернявский — 11 липня, 16:43
Ребров пожертвував понад 2 мільйони гривень на відновлення Охматдиту і потреби Сил оборони

Головний тренер збірної України Сергій Ребров зробив пожертву на відновлення дитячої лікарні "Охматдит" і потреби Сил оборони.

Про це блогер та журналіст Роман Бебех повідомив у своєму Telegram-каналі.

За його інформацією, сума донату склала понад 2 мільйони гривень.

У понеділок, 8 липня, російські терористи завдали ракетного удару по Охматдиту, внаслідок якого було повністю знищено корпус токсикології, ще 3 корпуси було пошкоджено. Наразі відомо про двох загиблих та 32 поранених.

Напередодні УАФ визначилася з майбутнім Реброва на посаді головного тренера збірної України.

Сергій Ребров

Сергій Ребров

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