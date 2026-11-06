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Боруссія Коноплі поступилась Гамбургу в 9 турі Бундесліги

Олександр Булава — 6 листопада 2026, 23:37
Боруссія Коноплі поступилась Гамбургу в 9 турі Бундесліги

У п'ятницю, 6 листопада, Гамбург вдома на "Фолькспаркштадіон" переграв Боруссію Менхенгладбах у стартовому матчі 9 туру Бундесліги.

Зустріч завершилась з рахунком 3:1.

Захисник Міро Мугайм уже на 11-й хвилині вивів господарів уперед. Боруссія відповіла влучним ударом Робіна Гака наприкінці тайму.

На старті другої половини арбітр за другу жовту картку вилучив оборонця менхенгладбажців Ко Ітакуру. Гамбург зміг використати чисельну більшість і з голами Шафіка Нанджа та Альберта Гренбека здобув перемогу.

Український захисник Боруссії Юхим Конопля гру провів на лаві запасних.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
9 тур, 6 листопада

Гамбург – Боруссія Менхенгладбах 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 11 Мугайм, 1:1 – 44 Гак, 2:1 – 59 Нанджа, 3:1 – 70 Гренбек

Вилучення: Ітакура (49)

Нагадаємо, напередодні Штутгарт з дублем Деміровича переграв Баєр, а Баварія не втримала перемогу над Боруссією Дортмунд.

Боруссія Менхенгладбах Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Гамбург

Боруссія Менхенгладбах

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