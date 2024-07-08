Колос перерахував 3 млн гривень на відновлення Охмадиту

Ковалівський Колос перерахував 3 млн гривень дитячій лікарні "Охматдит".

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"8-го липня 2024 року увесь світ став свідком страшної трагедії, яку неможливо осягнути нормальній людині. Це вже не просто військовий акт тероризму від Росії, це щось за межами людського розуміння та людського сприйняття…

Від імені всієї футбольної ковалівської родини я висловлюю щирі співчуття родинам загиблих у сьогоднішній трагедії", — йдеться в заяві президента клубу Андрія Засухи.