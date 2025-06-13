Потенційна заміна Забарному: Борнмут визначився з кандидатурою

Маріо Гіла з Лаціо може стати футболістом англійського Борнмута.

Про це пише Альфредо Педула для Football Italia.

За інформацією Педули, Лаціо відхилив пропозицію Борнмута щодо трансферу Маріо Гіли. Конкретну суму видання не називає, втім повідомляє, що пропозиція була солідною.

Наразі ж Лаціо не хоче відпускати свого оборонця. Зацікавленість Борнмута у трансфері центрального захисника можна пояснити тим, що англійську команду залишив Дін Гюйсен, а українець Ілля Забарний близький до переходу в ПСЖ.

В минулому сезоні Маріо Гіла зіграв 32 матчі в Серії А, записав у свій актив гол та отримав 9 попереджень. Трансфермаркет оцінює його вартість у 28 мільйонів.

Раніше стало відомо, що український захисник Трабзонспора Арсеній Батагов потрапив до сфери інтересів римського Лаціо. Окрім цього, італійський клуб нещодавно викупив у лондонського Арсенала флангового захисника збірної Португалії Нуну Тавареша.