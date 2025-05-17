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Реал оголосив про підписання партнера Забарного по Борнмуту

Олег Дідух — 17 травня 2025, 13:24
Реал оголосив про підписання партнера Забарного по Борнмуту
Дін Гюйсен
Getty Images

Мадридський Реал підписав центрального захисника Борнмута та збірної Іспанії Діна Гюйсена.

Про це оголосила пресслужба столичного клубу.

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Вартість трансферу та умови особистого контракту Гюйсена із Реалом у повідомленні мадридського клубу не вказані.

Напередодні Ніколо Скіра розповів про те, що Реал заплатить Борнмуту за трансфер 20-річного іспанця 60 мільйонів євро, а із самим гравцем укладуть контракт на шість років – до літа 2031 року.

У нинішньому сезоні Гюйсен взяв участь у 34 матчах Борнмута в усіх турнірах, у яких відзначився трьома голами, одним асистом та 11 жовтими картками. Захисник був номінований на приз найкращому молодому гравцеві сезону в АПЛ.

Влітку 2024 року Борнмут віддав за Гюйсена Ювентусу 15,2 мільйона євро.

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