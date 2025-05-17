Реал оголосив про підписання партнера Забарного по Борнмуту
Мадридський Реал підписав центрального захисника Борнмута та збірної Іспанії Діна Гюйсена.
Про це оголосила пресслужба столичного клубу.
Вартість трансферу та умови особистого контракту Гюйсена із Реалом у повідомленні мадридського клубу не вказані.
Напередодні Ніколо Скіра розповів про те, що Реал заплатить Борнмуту за трансфер 20-річного іспанця 60 мільйонів євро, а із самим гравцем укладуть контракт на шість років – до літа 2031 року.
У нинішньому сезоні Гюйсен взяв участь у 34 матчах Борнмута в усіх турнірах, у яких відзначився трьома голами, одним асистом та 11 жовтими картками. Захисник був номінований на приз найкращому молодому гравцеві сезону в АПЛ.
Влітку 2024 року Борнмут віддав за Гюйсена Ювентусу 15,2 мільйона євро.