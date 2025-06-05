Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Лаціо викупив у Арсенала захисника збірної Португалії

Олег Дідух — 5 червня 2025, 13:31
Лаціо викупив у Арсенала захисника збірної Португалії
Нуну Тавареш
Getty Images

Італійський Лаціо викупив у лондонського Арсенала флангового захисника збірної Португалії Нуну Тавареша.

Про це повідомляє пресслужба римського клубу.

Сезон-2024/25 Тавареш провів у Лаціо на правах оренди, в угоді була прописана опція викупу гравця у Арсенала за 5 мільйонів євро. Італійський клуб вирішив її активувати.

У поточному сезоні Тавареш провів за Лаціо 30 матчів у всіх турнірах і відзначився у них 9 асистами.

Існує висока ймовірність того, що після викупу римський клуб продасть 25-річного португальця за значно більшу суму. Його трансферна вартість наразі оцінюється в 25 мільйонів євро.

Нещодавно Тавареш увійшов до заявки збірної Португалії на Фінал чотирьох ліги націй, проте у матчі проти Німеччини (перемога 2:1) 4 червня участі не брав.

Лаціо Арсенал Лондон Нуну Тавареш

Лаціо

Саррі повернувся у Лаціо після річної перерви
Лаціо оголосив про звільнення головного тренера
Лаціо близький до угоди з Саррі
Колишній тренер Лаціо близький до повернення у римський клуб
Подяка за відібрані очки в Інтера: фанати Наполі зробили ікони із зображенням легенди Барселони

Останні новини