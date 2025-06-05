Лаціо викупив у Арсенала захисника збірної Португалії

Італійський Лаціо викупив у лондонського Арсенала флангового захисника збірної Португалії Нуну Тавареша.

Про це повідомляє пресслужба римського клубу.

Сезон-2024/25 Тавареш провів у Лаціо на правах оренди, в угоді була прописана опція викупу гравця у Арсенала за 5 мільйонів євро. Італійський клуб вирішив її активувати.

У поточному сезоні Тавареш провів за Лаціо 30 матчів у всіх турнірах і відзначився у них 9 асистами.

Існує висока ймовірність того, що після викупу римський клуб продасть 25-річного португальця за значно більшу суму. Його трансферна вартість наразі оцінюється в 25 мільйонів євро.

Нещодавно Тавареш увійшов до заявки збірної Португалії на Фінал чотирьох ліги націй, проте у матчі проти Німеччини (перемога 2:1) 4 червня участі не брав.