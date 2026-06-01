ПСЖ сенсаційно націлився на молодого таланта ексклубу Забарного – ЗМІ
Нападник англійського Борнмута Елі-Жуніор Крупі потрапив у сферу інтересів французького ПСЖ.
Про це повідомляє L'Equipe.
У придбанні 19-річного футболіста особисто зацікавлений головний тренер парижан Луїс Енріке.
Водночас паризький клуб прагне підписати івуарійського вінгера РБ Лейпциг Яна Діаманде, у якого угода з німецьким клубом до 30 червня 2030-го.
У ПСЖ буде серйозний конкурент у боротьбі за молодого французького форварда. Лондонський Арсенал також претендує на гравця "вишень".
Чинний контракт Крупі з Борнмутом розрахований до кінця червня 2030 року. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 40 мільйонів євро.
Нагадаємо, що футболіст "вишень" певний час у 2025-му виступав за французький Лор'ян, у структурі якого був раніше. Із цією командою став переможцем другої за силою ліги Франції, де став найкращим гравцем та бомбардиром сезону-2024/25.
У футболці англійського клубу Крупі вже провів 35 ігор, у яких наколотив 13 голів.
