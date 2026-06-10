Іпсвіч оголосив про відхід наставника команди, якого пов'язують з двома клубами АПЛ

Іпсвіч оголосив про відхід з посади головного тренера команди Кірана Маккени.

Про це повідомила пресслужба клубу.

📰 Kieran McKenna will step down as Ipswich Town Manager after five seasons at the club.



Kieran has made the decision to step away from football management and dedicate time to his family, having been at the forefront of one of the most successful eras in the club’s history. — Ipswich Town (@IpswichTown) June 10, 2026

Зазначається, що 40-річний фахівець вирішив взяти паузу від футбольної діяльності і присвятити більше часу своїй родині.

Він очолював команду протягом п'яти років.

Раніше Маккенну називали одним із кандидатів на посаду головного тренера Борнмута, а також він був пріоритетним варіантом для Фулгема, який напередодні залишив Марку Сілва, підписавши контракт з Бенфікою, за яку виступають українці Анатолій Трубін та Георгій Судаков.