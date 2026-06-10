Іпсвіч оголосив про відхід наставника команди, якого пов'язують з двома клубами АПЛ
Кіран Маккені
itfc.co.uk
Іпсвіч оголосив про відхід з посади головного тренера команди Кірана Маккени.
Про це повідомила пресслужба клубу.
Зазначається, що 40-річний фахівець вирішив взяти паузу від футбольної діяльності і присвятити більше часу своїй родині.
Він очолював команду протягом п'яти років.
Раніше Маккенну називали одним із кандидатів на посаду головного тренера Борнмута, а також він був пріоритетним варіантом для Фулгема, який напередодні залишив Марку Сілва, підписавши контракт з Бенфікою, за яку виступають українці Анатолій Трубін та Георгій Судаков.