Колишній тренер Забарного очолить Ліверпуль: угода вже досягнута

Іспанський фахівець Андоні Іраола стане новим головним тренером Ліверпуля.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

За його інформацією, угода вже досягнута. Контракт буде розрахований до 2029 року.

При цьому ще один інсайдер Фабріціо Романо напередодні зазначив, що офіційно перемовини розпочнуться найближчими днями, але клуб не має інших варіантів, окрім іспанського тренера.

Як відомо, напередодні "червоні" звільнили з посади головного тренера нідерландця Арне Слота.

Водночас чинна угода Іраоли з Борнмутом розрахована до 30 червня 2026-го, після чого він залишить англійський колектив. Зазначається, що клуб не хотів прощатися з іспанцем, а це було його власне рішення.

Нагадаємо, за Борнмут свого часу виступав український захисник Ілля Забарний.