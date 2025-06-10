Клуб Серії А зробив пропозицію Трабзонспору щодо трансферу українського футболіста
Український захисник Трабзонспора Арсеній Батагов потрапив до сфери інтересів римського Лаціо.
Про це повідомляє Takagazete.
За інформацією видання, італійський клуб вже зробив пропозицію щодо футболіста в розмірі 10 млн євро, однак Трабзонспор її відхилив, так як хоче за Батагова 20 мільйонів плюс відсоток з подальшого продажу.
Батагов у сезоні 2024/25 провів 23 матчі за Трабзонспор, забивши 2 голи і віддавши одну результативну передачу. Його контракт із клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Transfermarkt оцінює вартість захисника у 3,5 млн. євро.
Раніше повідомлялося про інтерес до Батагова з боку Галатасарая. Водночас Лаціо декілька днів тому запропонували послуги українського захисника/півзахисника Арсенала Олександра Зінченка.