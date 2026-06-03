Ліверпуль узгодив контракт із тренером Борнмута

Ліверпуль досяг усної домовленості з Андоні Іраолою щодо призначення його головним тренером команди.

Про це повідомляє The Athletic.

43-річний іспанець, як очікується, підпише дворічний контракт. Офіційне представлення тренера може відбутися до кінця тижня.

Фахівець хоче, щоб до його тренерського штабу увійшли Пабло де ла Торре, Томмі Елфік, Шон Купер і Том Веббер, які працювали з ним у Борнмуті.

Протягом трьох років на чолі "вишень" Іраола фінішував на 12-му, дев'ятому та шостому місцях в Англійській Прем'єр-лізі, а також уперше в історії клубу забезпечив йому вихід до Ліги Європи.

Як відомо, напередодні "червоні" звільнили з посади головного тренера нідерландця Арне Слота.

Водночас чинна угода Іраоли з Борнмутом розрахована до 30 червня 2026-го, після чого він залишить англійський колектив. Зазначається, що клуб не хотів прощатися з іспанцем, а це було його власне рішення.