Борнмут Забарного підписав одного з найбільших відкриттів 2024 року
Англійський Борнмут, за який виступає українець Ілля Забарний, підписав захисника аргентинського Лануса Жуліо Солера.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Зазначається, що трансфер футболіста обійшовся керівництву "вишень" у 15 мільйонів доларів, а контракт футболіста буде чинним 4 роки.
Солер нещодавно потрапив у рейтинг молодих відкриттів 2024 року, посівши там третє місце. Також у топ 15 опинився центральний захисник Динамо Тарас Михавко.
Це вже другий перехід захисника у Борнмут за останній час. Напередодні клуб підсилив центральний захисник Ді Сі Юнайтед Матаї Акінмбоні.
Акінмбоні може стати потенційною заміною для Іллі Забарного, якого західні ЗМІ пов'язують з можливим трансфером у Реал, Челсі або Ліверпуль.
Раніше інтерес до Іллі Забарного виявляв французький ПСЖ. Окрім того, захисник став найкращим українським футболістом у 2024 році за версією сайту Чемпіон.