Борнмут Забарного підписав одного з найбільших відкриттів 2024 року

Англійський Борнмут, за який виступає українець Ілля Забарний, підписав захисника аргентинського Лануса Жуліо Солера.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що трансфер футболіста обійшовся керівництву "вишень" у 15 мільйонів доларів, а контракт футболіста буде чинним 4 роки.

Солер нещодавно потрапив у рейтинг молодих відкриттів 2024 року, посівши там третє місце. Також у топ 15 опинився центральний захисник Динамо Тарас Михавко.

🚨🍒 Bournemouth agree deal to sign Julio Soler from Lanús as new fullback, done deal — here we go 🇦🇷



Agreement reached for $15m fee, as @urieliugt reports — four year deal.



✈️ Travel to England now being planned. pic.twitter.com/1sG2KPFPAZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 4, 2025

Це вже другий перехід захисника у Борнмут за останній час. Напередодні клуб підсилив центральний захисник Ді Сі Юнайтед Матаї Акінмбоні.

Акінмбоні може стати потенційною заміною для Іллі Забарного, якого західні ЗМІ пов'язують з можливим трансфером у Реал, Челсі або Ліверпуль.

Раніше інтерес до Іллі Забарного виявляв французький ПСЖ. Окрім того, захисник став найкращим українським футболістом у 2024 році за версією сайту Чемпіон.