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Борнмут Забарного підписав одного з найбільших відкриттів 2024 року

Микола Дендак — 4 січня 2025, 16:24
Борнмут Забарного підписав одного з найбільших відкриттів 2024 року
ФК Борнмут

Англійський Борнмут, за який виступає українець Ілля Забарний, підписав захисника аргентинського Лануса Жуліо Солера.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що трансфер футболіста обійшовся керівництву "вишень" у 15 мільйонів доларів, а контракт футболіста буде чинним 4 роки.

Солер нещодавно потрапив у рейтинг молодих відкриттів 2024 року, посівши там третє місце. Також у топ 15 опинився центральний захисник Динамо Тарас Михавко.

Це вже другий перехід захисника у Борнмут за останній час. Напередодні клуб підсилив центральний захисник Ді Сі Юнайтед Матаї Акінмбоні.

Акінмбоні може стати потенційною заміною для Іллі Забарного, якого західні ЗМІ пов'язують з можливим трансфером у Реал, Челсі або Ліверпуль.

Раніше інтерес до Іллі Забарного виявляв французький ПСЖ. Окрім того, захисник став найкращим українським футболістом у 2024 році за версією сайту Чемпіон.

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Борнмут

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