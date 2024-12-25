Питання лічених днів: Забарний погодився на перехід у клуб, за який грає росіянин – журналіст

Центральний захисник збірної України та англійського Борнмута Ілля Забарний погодився прейти в ПСЖ.

Про це повідомив журналіст Фарід Руа в соцмережі Х.

За його інформацією, цей трансфер – питання лічених днів. Водночас він повідомив жодних деталей угоди.

Зазначимо, що в стані ПСЖ виступає представник Росії Матвей Сафонов.

Раніше повідомлялося, що Забарний привернув увагу Ліверпуля. Також стало відомо, що українець входить у сферу інтересів Тоттенгема, який в січні планує провести переговори щодо трансферу захисника.

Нагадаємо, інтерес до Забарного висловлює не тільки Тоттенгем. Зокрема, скаути Челсі переглядали українського захисника Борнмута як раз у матчі з Тоттенгемом, що проходив в межах 14 туру Англійської Прем'єр-ліги.

У поточному сезоні Забарний повністю відіграв 17 матчів матчів Борнмута в АПЛ, результативними діями не відзначався.