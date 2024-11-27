Захисник Динамо потрапив у топ-15 молодих відкриттів 2024 року
Тарас Михавко
ФК Динамо
Центральний захисник Динамо Тарас Михавко потрапив у рейтинг молодих відкриттів 2024 року.
Про це повідомляє CIES.
Міжнародний центр спортивних досліджень поставив українця на 14 місце. На першій сходинці опинився також центральний захисник, Пау Кубарсі з Барселони.
Рейтинг складався серед гравців до 20 років, яки минулого року зіграли менше ніж 900 хвилин на дорослому рівні, а цього року мають найбільший ігровий досвід.
Топ-15 молодих відкриттів 2024 року за версією CIES
- Пау Кубарсі (Барселона), рейтинг – 91,5
- Коббі Майну (Манчестер Юнайтед) – 83,3
- Хуліо Солер (Ланус) – 77
- Естевао Вілліан (Палмейрас) – 74,9
- Сімих Киличсой (Бешикташ) – 73
- Клаудіо Ечеверрі (Рівер Плейт) – 72,9
- Джек Хіншелвуд (Брайтон) – 72,3
- Тобіас Паласіо (Архентінос Хуніорс) – 71,8
- Ян Мін Хек (Канвон) – 71,5
- Брено Бідон (Корінтіанс) – 70,9
...
14. Тарас Михавко (Динамо) – 70,3
У поточному сезоні Михавко вже зіграв 21 матч за киян, забив 1 м'яч та віддав 1 передачу. Також у нього три автоголи за Динамо.
Нагадаємо, колишній гравець Динамо та збірної України Тарас Михалик вірить, що молодий бек "біло-синіх" Тарас Михавко може досягти рівня Іллі Забарного.