Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Захисник Динамо потрапив у топ-15 молодих відкриттів 2024 року

Микола Дендак — 27 листопада 2024, 16:32
Захисник Динамо потрапив у топ-15 молодих відкриттів 2024 року
Тарас Михавко
ФК Динамо

Центральний захисник Динамо Тарас Михавко потрапив у рейтинг молодих відкриттів 2024 року.

Про це повідомляє CIES.

Міжнародний центр спортивних досліджень поставив українця на 14 місце. На першій сходинці опинився також центральний захисник, Пау Кубарсі з Барселони.

Рейтинг складався серед гравців до 20 років, яки минулого року зіграли менше ніж 900 хвилин на дорослому рівні, а цього року мають найбільший ігровий досвід.

Топ-15 молодих відкриттів 2024 року за версією CIES

  1. Пау Кубарсі (Барселона), рейтинг – 91,5
  2. Коббі Майну (Манчестер Юнайтед) – 83,3
  3. Хуліо Солер (Ланус) – 77
  4. Естевао Вілліан (Палмейрас) – 74,9
  5. Сімих Киличсой (Бешикташ) – 73
  6. Клаудіо Ечеверрі (Рівер Плейт) – 72,9
  7. Джек Хіншелвуд (Брайтон) – 72,3
  8. Тобіас Паласіо (Архентінос Хуніорс) – 71,8
  9. Ян Мін Хек (Канвон) – 71,5
  10. Брено Бідон (Корінтіанс) – 70,9

...

14. Тарас Михавко (Динамо) – 70,3

У поточному сезоні Михавко вже зіграв 21 матч за киян, забив 1 м'яч та віддав 1 передачу. Також у нього три автоголи за Динамо.

Нагадаємо, колишній гравець Динамо та збірної України Тарас Михалик вірить, що молодий бек "біло-синіх" Тарас Михавко може досягти рівня Іллі Забарного.

Динамо Київ Пау Кубарсі Тарас Михавко

Тарас Михавко

Ексгравець збірної України сказав, хто може з київського Динамо стати новим Забарним
Епічне досягнення захисника Олександрії та удар по амбіціях Полісся. Підсумки 13 туру УПЛ
Загроза вразливого захисту та особливий статус Ярмоленка. 4 інтриги матчу Динамо – Ференцварош
Динамо та Олександрія йдуть у відрив, Шахтар мучиться, а не грає. Підсумки 12 туру УПЛ
Центрбек Динамо визнаний одним із найкращих гравців світу у своїй віковій категорії

Останні новини