Захисник Динамо потрапив у топ-15 молодих відкриттів 2024 року

Центральний захисник Динамо Тарас Михавко потрапив у рейтинг молодих відкриттів 2024 року.

Про це повідомляє CIES.

Міжнародний центр спортивних досліджень поставив українця на 14 місце. На першій сходинці опинився також центральний захисник, Пау Кубарсі з Барселони.

Рейтинг складався серед гравців до 20 років, яки минулого року зіграли менше ніж 900 хвилин на дорослому рівні, а цього року мають найбільший ігровий досвід.

Топ-15 молодих відкриттів 2024 року за версією CIES

Пау Кубарсі (Барселона), рейтинг – 91,5 Коббі Майну (Манчестер Юнайтед) – 83,3 Хуліо Солер (Ланус) – 77 Естевао Вілліан (Палмейрас) – 74,9 Сімих Киличсой (Бешикташ) – 73 Клаудіо Ечеверрі (Рівер Плейт) – 72,9 Джек Хіншелвуд (Брайтон) – 72,3 Тобіас Паласіо (Архентінос Хуніорс) – 71,8 Ян Мін Хек (Канвон) – 71,5 Брено Бідон (Корінтіанс) – 70,9

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14. Тарас Михавко (Динамо) – 70,3

У поточному сезоні Михавко вже зіграв 21 матч за киян, забив 1 м'яч та віддав 1 передачу. Також у нього три автоголи за Динамо.

Нагадаємо, колишній гравець Динамо та збірної України Тарас Михалик вірить, що молодий бек "біло-синіх" Тарас Михавко може досягти рівня Іллі Забарного.