Забарний потрапив у сферу інтересів Челсі

Челсі проявляє інтерес до українського захисника Борнмута Іллі Забарного.

Про це повідомляє Daily Mail.

Також видання додає, що гравцем цікавиться ПСЖ, про що повідомлялося раніше. Зазначається, що обидва клуби слідкують і за іншим центрбеком "вишень" Діном Гейзеном.

Раніше повідомлялося, що скаути Челсі переглядали Забарного у матчі з Тоттенгемом, що проходив в межах 14 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, авторитетний портал Transfermarkt оновив трансферну вартість українських футболістів. Очолює список Забарний, який наразі коштує 38 млн євро.

Окрім того, він став найкращим футболістом 2024 року за версією редакції сайту Чемпіон.

Забарний у поточному сезоні повністю відіграв усі 19 матчів Борнмута в АПЛ, результативними діями не відзначався.