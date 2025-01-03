Натяк на відхід Забарного: Борнмут підписав центрального захисника

Борнмут завершив підписання центрального захисника Ді Сі Юнайтед Матаї Акінмбоні.

Про це повідомляє пресслужба "вишень".

Строки підписаного контракту не розголошується. Сума трансферу склала 2,5 млн євро.

Welcome to #afcb, Matai! 📝



We're delighted to announce the signing of young prospect, Matai Akinmboni 🤝 pic.twitter.com/bEYfT2Dfek — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 3, 2025

Акінмбоні може стати потенційною заміною для Іллі Забарного, якого західні ЗМІ пов'язують з можливим трансфером у Реал, Челсі або Ліверпуль.

Зазначимо, що 19-річний виконавець зіграв 17 матчів за Ді Сі Юнайтед, а також має у своєму активі 9 поєдинків за збірну США U-19.

Раніше інтерес до Іллі Забарного виявляв французький ПСЖ.

Окрім того, захисник став найкращим українським футболістом у 2024 році за версією сайту Чемпіон.