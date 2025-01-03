Натяк на відхід Забарного: Борнмут підписав центрального захисника
Матаї Акінмбоні
Борнмут
Борнмут завершив підписання центрального захисника Ді Сі Юнайтед Матаї Акінмбоні.
Про це повідомляє пресслужба "вишень".
Строки підписаного контракту не розголошується. Сума трансферу склала 2,5 млн євро.
Акінмбоні може стати потенційною заміною для Іллі Забарного, якого західні ЗМІ пов'язують з можливим трансфером у Реал, Челсі або Ліверпуль.
Зазначимо, що 19-річний виконавець зіграв 17 матчів за Ді Сі Юнайтед, а також має у своєму активі 9 поєдинків за збірну США U-19.
Раніше інтерес до Іллі Забарного виявляв французький ПСЖ.
Окрім того, захисник став найкращим українським футболістом у 2024 році за версією сайту Чемпіон.