Тоттенгем відновив інтерес до нападника Борнмута

Форвард Борнмута Елі Жуніор Крупі знову опинився в сфері інтересів лондонського Тоттенгема.

Як повідомляє TEAMtalk, вдале повернення француза після травми привернуло увагу низки клубів.

Влітку "шпори" підсилили атакувальну лінію Омаром Мармушем та Савіньо. Обидва вже встигли відзначитися за лондонський клуб: Мармуш забив у Прем'єр-лізі, а Савіньо - у Кубку ліги. Утім, до підписання Мармуша Тоттенгем активно розглядав саме кандидатуру Крупі. Французький нападник яскраво проявив себе в дебютному сезоні АПЛ, забивши 13 голів, однак літня травма завадила потенційному трансферу.

Наразі 20-річний форвард повністю відновився і взяв участь у трьох останніх матчах Борнмута, відзначившись результативною передачею в грі проти Лідса (2:0).

Впевнене повернення Крупі знову пожвавило інтерес ринку. Окрім Тоттенгема, за ситуацією довкола гравця уважно стежать Арсенал, Манчестер Юнайтед, Челсі, ПСЖ та Барселона. Проте Борнмут не налаштований відпускати свого таланта під час зимового трансферного вікна, розраховуючи на нього у другій частині сезону.

Відзначимо, що Крупі виступає за англійський колектив із лютого 2025-го (із перервою на оренду у французький Лор'ян). Його чинний контракт з "вишнями" розрахований до кінця червня 2030-го. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 70 мільйонів євро.

Напередодні наставник Тоттенгема Роберто Де Дзербі розповів про повернення Мудрика.