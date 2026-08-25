Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Борнмут підписав воротаря Ювентуса

Олег Дідух — 25 серпня 2026, 13:06
Борнмут підписав воротаря Ювентуса
Мікеле Ді Грегоріо
ФК Борнмут

Італійський голкіпер туринського Ювентуса Мікеле Ді Грегоріо став гравцем Борнмута.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Йдеться про оренду до кінця сезону-2026/27. В угоді прописана опція викупу за 12,7 мільйона євро плюс 1,5 мільйона бонусів.

Минулого року Ювентус віддав за Ді Грегоріо Монці 14,3 мільйона євро за викуп, роком раніше – 4,5 мільйона за оренду. В минулому сезоні він провів 37 матчів у всіх турнірах, пропустивши у них 36 голів і 17 разів зберігши ворота в недоторканості.

До цього 29-річний Ді Грегоріо також виступав за Інтер, Авелліно, Новару та Порденоне.

Нагадаємо, раніше Ювентус на позицію основного голкіпера підписав іншого італійця – Гульєльмо Вікаріо з Тоттенгема. Запасним голкіпером команди стане Каміль Грабара.

Борнмут Ювентус Мікеле Ді Грегоріо

Борнмут

Челсі знайшов заміну чемпіону світу, яким цікавилися європейські гранди
Колишній клуб Забарного оформив трансфер захисника Севільї
Одноклубник Судакова та Трубіна став гравцем клубу АПЛ
Англійський клуб, який цікавиться Михавком, підпише захисника Бенфіки
Барселона знайшла запасний варіант у разі зірвання трансферу чемпіона світу

Останні новини