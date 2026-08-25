Борнмут підписав воротаря Ювентуса

Італійський голкіпер туринського Ювентуса Мікеле Ді Грегоріо став гравцем Борнмута.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Йдеться про оренду до кінця сезону-2026/27. В угоді прописана опція викупу за 12,7 мільйона євро плюс 1,5 мільйона бонусів.

Минулого року Ювентус віддав за Ді Грегоріо Монці 14,3 мільйона євро за викуп, роком раніше – 4,5 мільйона за оренду. В минулому сезоні він провів 37 матчів у всіх турнірах, пропустивши у них 36 голів і 17 разів зберігши ворота в недоторканості.

До цього 29-річний Ді Грегоріо також виступав за Інтер, Авелліно, Новару та Порденоне.

Нагадаємо, раніше Ювентус на позицію основного голкіпера підписав іншого італійця – Гульєльмо Вікаріо з Тоттенгема. Запасним голкіпером команди стане Каміль Грабара.