Борнмут прийняв рішення оскаржити червону картку Забарного

Борнмут оскаржить червону картку захисника Іллі Забарного, яку українець отримав у матчі проти Вулвергемптона в межах 26 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомив журналіст Джордан Кларк.

За його інформацію, рішення подати апеляцію особисто погодив головний тренер "вишень" Андоні Іралоа. Саме рішення з'явиться найближчими годинами.

Раніше Іраола прокоментував поразку від Вулвергемптона, а також відреагував на вилучення українського захисника Іллі Забарного, наголосивши, що у того поїхала нога.

Нагадаємо, Ілля Забарний став найгіршим гравцем у тому матчі. Статистичний портал SofaScore оцінив виступ українця у 5,4 бали. Це найнижчий показник у складі обох колективів.