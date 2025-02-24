Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Борнмут прийняв рішення оскаржити червону картку Забарного

Олексій Мурзак — 24 лютого 2025, 17:52
Борнмут прийняв рішення оскаржити червону картку Забарного
Ілля Забарний стелиться у підкаті
Getty Images

Борнмут оскаржить червону картку захисника Іллі Забарного, яку українець отримав у матчі проти Вулвергемптона в межах 26 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомив журналіст Джордан Кларк.

За його інформацію, рішення подати апеляцію особисто погодив головний тренер "вишень" Андоні Іралоа. Саме рішення з'явиться найближчими годинами.

Раніше Іраола прокоментував поразку від Вулвергемптона, а також відреагував на вилучення українського захисника Іллі Забарного, наголосивши, що у того поїхала нога.

Нагадаємо, Ілля Забарний став найгіршим гравцем у тому матчі. Статистичний портал SofaScore оцінив виступ українця у 5,4 бали. Це найнижчий показник у складі обох колективів.

Чемпіонат Англії, АПЛ Борнмут Вулвергемптон Ілля Забарний Андоні Іраола

Андоні Іраола

У нього поїхала нога: тренер Борнмута відреагував на вилучення Забарного
Тренер Забарного може очолити Реал
Жодного разу не було думки його замінити, – тренер Борнмута розхвалив Забарного
Наставник Борнмута став найкращим тренером місяця в АПЛ
Артета та Гвардіола претендують на звання найкращого тренера місяця в АПЛ

Останні новини