Суперник нас дещо здивував: тренер Ліверпуля проаналізував матч з Атлетико в Лізі чемпіонів

Наставник Ліверпуля Андоні Іраола висловився про перемогу своєї команди над мадридським Атлетико (2:1) у матчі першого туру Ліги чемпіонів.

Його слова цитує пресслужба УЄФА.

Іспанський фахівець залишився задоволений виступом підопічних. При цьому він зізнався, що був здивований тактичним рішенням тренерського штабу "матрацників", через що старт гри видався непростим для "червоних":

"Чесно кажучи, важко бажати більшого. Ми проявили величезний характер. Після непростого початку видати такий другий тайм... мені це дуже сподобалося. Атмосфера була неймовірною, і мені пощастило це пережити. Мені варто взяти на себе частину провини за те, як ми почали. Суперник нас дещо здивував. Тактично вони побудували гру з п'ятьма захисниками за схемою 5-3-2. Ми очікували іншого. Намагалися скоригувати гру по ходу матчу, але робити це в реальному часі складно. Вже після перерви заграли набагато краще. Почали ефективніше пресингувати і, на мою думку, у другому таймі виглядали сильніше за суперника".

Тренер також розповів, що саме не вдавалось його команді та віддав належне супернику.

"У першому таймі ми не зовсім правильно будували гру та розташовувалися занадто далеко від опонентів. Завдяки паузі в перерві нам вдалося налагодити структуру, гравці стали діяти щільніше один до одного. Ми чудово включалися у пресинг, і було відчутно, що енергетика на стадіоні змінилася. Атлетико – дуже хороша команда. Вони чудово працюють з м'ячем. У центрі поля в них технічні, класні гравці: Барріос, Коке, Баена. Пресингувати таких футболістів непросто, вони мають велику майстерність і грають разом вже цілу вічність. Нам ще потрібно працювати над початком матчів. У наступних іграх це має даватися легше. Але я все одно задоволений, тому що ми показали характер", – сказав Іраола.

Зазначимо, що своєю думкою про це протистояння поділився й Дієго Сімеоне. Наставник мадридців заявив, що його команді треба краще захищатись.

В наступному турі Ліги чемпіонів Ліверпуль на виїзді зіграє проти ЛАСКа. Матч відбудеться 14 жовтня та розпочнеться о 19:45 за київським часом.