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Вилучення та вихід на заміну: Забарний і Зінченко дізналися оцінки за матчі проти Вулвз та Вест Гема

Олексій Мурзак — 22 лютого 2025, 20:50
Вилучення та вихід на заміну: Забарний і Зінченко дізналися оцінки за матчі проти Вулвз та Вест Гема
Олександр Зінченко та Ілля Забарний
УАФ

Захисник Борнмута Ілля Забарний став найгіршим гравцем у матчі проти Вулвергемптона, що відбувся 22 лютого в межах 26 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Статистичний портал SofaScore оцінив виступ українця у 5,4 бали. Це найнижчий показник у складі обох колективів.

За півгодини участі у поєдинку Забарний здійснив 18 дотиків, 75% точних пасів (12/16), 2 довгі точні передачі, 1 разу виграв боротьбу за позицію і двічі – повітряну дуель. В одному епізоді Забарний вдало використав дриблінг, а також порушив правила, що призвело до вилучення.

Також відома оцінка українського гравця Арсенала Олександра Зінченка, який з'явився на заміну в матчі проти Вест Гема, втім. не допоміг своїй команді врятуватися від поразки. Гру Олександра оцінили у 6,8 балів.

Зінченко заблокував 2 удара, заробив 1 фол, тричі виграв верхову дуель і в одному моменті завершив на свою користь боротьбу за позицію.

Раніше повідомлялося, що український захисник Евертона Віталій Миколенко отримав низьку оцінку за матч 26 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Манчестер Юнайтед (2:2).

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