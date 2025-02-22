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Забарний отримав першу червону картку в Борнмуті

Микола Дендак — 22 лютого 2025, 17:45
Забарний отримав першу червону картку в Борнмуті
Ілля Забарний
Getty Images

Український захисник Борнмута Ілля Забарний достроково завершив матч 26 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Вулвергемптона.

Українець на 31 хвилині поєдинку отримав пряму червону картку за небезпечний підкат у центрі поля. Він першим доторкнувся до м'яча, але від цього доторку нога Іллі змінила траєкторію та влетіла шипами в суперника.

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Зауважимо, що це перше вилучення гравця у складі Борнмута. Востаннє Забарний достроково завершував матч ще у складі Динамо в сезоні-2022/23 (двічі). У складі "вишень" центрбек провів 75 матчів та забив 1 м'яч.

Раніше головний тренер Борнмута Андоні Іраола розхвалив гру Забарного. Також нещодавно стало відомо, що Іраола може очолити мадридський Реал.

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