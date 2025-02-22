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Евертон з Миколенком втратив перемогу над Манчестер Юнайтед у 26 турі АПЛ

Микола Дендак — 22 лютого 2025, 16:32
Евертон з Миколенком втратив перемогу над Манчестер Юнайтед у 26 турі АПЛ
Віталій Миколенко
Getty Images

Сьогодні, 22 лютого, відбувся 1 матч 26 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Першим на поле вийшов Евертон Віталія Миколенка. Суперником став кризовий Манчестер Юнайтед. Поєдинок завершився з рахунком 2:2. "Іриски" мали перевагу у 2 голи після першого тайму, але "червоні дияволи" зуміли відігратися після перерви. Миколенко провів весь матч на полі та отримав оцінку 6,4.

Також сьогодні відбудуться матчі Аренала Олександра Зінченка проти Вест Гема та Борнмута Іллі Забарного проти Вулвергемптона. Забарний звично вийде у стартовому складі.

Чемпіонат Англії з футболу – АПЛ
26 тур, 22 лютого

Евертон – Манчестер Юнайтед 2:2 (2:0)

Голи: 1:0 – 19 Бету, 2:0 – 33 Дукуре, 2:1 – 72 Фернандеш, 2:2 – 80 Угарте

  • 17:00. Арсенал – Вест Гем
  • 17:00. Борнмут – Вулвергемптон
  • 17:00. Іпсвіч – Тоттенгем
  • 17:00. Саутгемптон – Брайтон
  • 17:00. Фулгем – Кристал Пелес
  • 19:30. Астон Вілла – Челсі

Нагадаємо, вчора відбувся черговий матч топчемпіонату за участю українця – Брентфорд із Ярмолюком у складі розгромив Лестер.

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