У нього поїхала нога: тренер Борнмута відреагував на вилучення Забарного

Головний тренер Борнмута Андоні Іраола прокоментував поразку від Вулвергемптона в межах 26 туру Англійської Прем'єр-ліги, а також відреагував на вилучення українського захисника Іллі Забарного, наголосивши, що у того поїхала нога.

Слова спеціаліста наводить BBC.

"Дуже важко грати вдесятьох, але ми доклали великих зусиль. Ми ніби зрівняли матч, граючи проти 11. Ми тиснули на них, але не отримали винагороди. Я дуже пишаюся своїми гравцями.



Червона картка Забарного? Ні. Якщо арбітр на полі показує червону картку, я кажу "окей". Але ВАР чіткий і очевидний? Якщо вони переведуть його на нормальну швидкість, у нас є шанс. Якщо вони розмістять його з п’яти кутів, у нас є шанс. Але якщо вони зменшать швидкість і встановлять найгірший кут, очевидно, рішення буде дуже легким", – пояснив тренер.