Є очевидні позиції, які потребують підсилення: Іраола – про трансферну кампанію Ліверпуля

Головний тренер Ліверпуля Андоні Іраола висловився про трансферну роботу клубу на ринку.

Його слова передає The Athletic.

У фахівця на пресконференції запитали, скількох новачків він хотів би підписати до старту сезону. Він заявив, що не може назвати точну кількість та назвав пріоритетну позицію для підсилення.

"Важко назвати конкретну кількість, коли трансферне вікно ще відкрите. Ми завжди повинні бути відкритими до нових можливостей, щоб покращити склад. Є очевидні позиції, які потребують підсилення. Наприклад, фланг атаки. Нам однозначно потрібно підписати вінгера. Щодо інших позицій, то ми маємо проаналізувати ситуацію на ринку, вартість футболістів, а також оцінити наших нинішніх гравців. Є кілька проблемних позицій, де ми довіряємо нашим травмованим футболістам, але зараз вони не перебувають у найкращій формі", – сказав Іраола.

Зазначимо, що в нинішнє трансферне вікно мерсисайдці підписали двох новачків. Вони придбали Віктора Муньйоса з Осасуни та Жеремі Жаке із французького Ренна.

Нагадаємо, що після завершення сезону-2025/26 Ліверпуль на правах вільного агента залишив Мохаммед Салах. Єгиптянин поки не знайшов собі новий клуб.