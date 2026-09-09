Іраола оцінив готовність новачка Ліверпуля перед грою проти Атлетико у Лізі чемпіонів

Головний тренер Ліверпуля Андоні Іраола розповів, наскільки готовий літній новачок команди Бредлі Барколя до виходу на поле у стартовому складі на матч 1-го туру основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27 проти мадридського Атлетико.

Його слова передає сайт "мерсисайдців".

Наставник англійського гранда зазначив, що французький лівий вінгер готовий отримувати більше ігрового часу, аніж у попередніх іграх.

"Думаю, він готовий грати більше. Він цілком нормально тренувався. Єдине, чого йому бракує – тієї кількості ігрових хвилин у передсезонний період, яку зазвичай отримують гравці. Ми маємо це враховувати, але я бачу, що він у дуже хорошій формі. Думаю, він точно може грати більше. Я не бачу, щоб він був якось обмежений. Ні, я сприймаю його як звичайного гравця, просто за таких обставин, коли він не отримав багато ігрового часу в передсезонний період, щоб набрати оптимальну форму. Але я бачив, що він дуже добре зіграв, і думаю, так, він готовий грати більше", – сказав Іраола.

Нагадаємо, що Барколя підписав із англійським клубом довгострокову угоду – до 30 червня 2031-го. За даними Transfermarkt, перехід Бредлі з ПСЖ склав 125 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Арсенал брав участь у боротьбі за трансфер 24-річного француза, який вже встиг взяти участь у матчі АПЛ Ліверпуля проти Іпсвіча (26 хвилин).

Поєдинок Ліги чемпіонів Ліверпуль – Атлетико Мадрид розпочнеться 9 вересня о 22:00 (за київським часом). Це буде ювілейна 10-та очна зустріч – 4 перемоги у "мерсисайдців", 3 звитяги у "матрацників" та 2 мирові.