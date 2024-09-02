В'юнник прокоментував дебютний гол за Лехію

Нападник польської Лехії Богдан В'юнник розповів про свій шлях до дебютного гола за команду у матчі 7 туру чемпіонату Польщі проти Гурніка.

Його слова передає Український футбол.

"Від першого матчу до дебютного голу було багато розчарувань, злості, невдач, але головне було — не здаватися і продовжувати тренуватися. За що Бог сьогодні віддячив моїй команді й мені персонально".

Також українець описав відчуття після усвідомлення того, що він забив гол.

"Це було, якщо чесно, як у кіно з уповільненим кадром. Коли м'яч торкнувся сітки, я був дуже радий, що забив і допоміг команді. Перша перемога в сезоні, на яку ми дуже чекали", — сказав В'юнник.

Зазначимо, що окрім 22-річного форварда за польську команду виступають ще п'ятеро українців: Максим Хлань, який нещодавно відзначився асистом у Чемпіонаті Польщі, півзахисники Іван Желізко, Сергій Булеца та Антон Царенко, і голкіпер Богдан Сарнавський.

Варто Додати, що Царенко також забив гол у матчі — вже на 24 хвилині він прийняв передачу напарника та пробив по воротах Гурніка. Наразі команда із шістьма українцями у складі посідає 16 місце у турнірній таблиці Екстракляси, маючи 5 балів після трьох поразок, нічиєї та перемоги.