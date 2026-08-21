Український форвард заблокував свій трансфер у Польщі – ЗМІ

Український нападник Богдан В'юнник відхилив пропозицію Корони Кельці.

Про це повідомляє Meczyki.pl.

24-річний футболіст прагне продовжити кар'єру лише у Легії, тому усі домовленості між Лехією та Короною щодо можливого трансферу були даремні.

Зазначається, що два польські клуби домовилися про перехід у розмірі 700 тисяч євро плюс бонуси, які могли збільшити суму до 1 мільйона євро. Однак Богдан наклав на свій трансфер вето.

Нагадаємо, що В'юнник виступає за Лехію із березня 2024-го після скандального відходу з донецького Шахтаря, який завершився судом. Відтоді провів за гданський колектив 61 матч (10 голів та 5 асистів).

Його чинний контракт із клубом спливає 30 червня 2028 року, а портал Transfermarkt оцінює вартість форварда у 500 тисяч євро.

Додамо, що підопічні Владислава Лупашка вкрай невдало стартували у польській Першій лізі – 3 поразки, 1 нічия та жодної перемоги. Із одним балом Лехія посідає останнє 18-те місце у турнірній таблиці.

21 серпня Лехія прийме Погонь Сєдльце у 5-му турі другої за силою футбольної ліги Польщі. Початок – о 21:30 (за київським часом).

Раніше повідомлялося, що гданський клуб підписав колишнього центрального захисника житомирського Полісся Данила Безкоровайного.