Польський гранд домовився про оренду українського форварда

Український нападник Лехії Гданськ Богдан В'юнник змінить клубну прописку в чемпіонаті Польщі.

Про це повідомляє Meczyki.pl.

За інформацією джерела, він продовжить кар'єру в Легії, яка погодила всі умови підписання 24-річного гравця. Зазначається, що він приєднається до нової команди на правах оренди з подальшим правом викупу за 700-800 тисяч євро.

Богдан виступає за Лехію із березня 2024-го. Відтоді провів за гданський колектив 61 матч (10 голів та 5 асистів). Його чинний контракт із командою розрахований до 30 червня 2028 року, а портал Transfermarkt оцінює вартість форварда у 500 тисяч євро.

Як відомо, у трансфері В'юнника також була зацікавлена ​​Корона Кельце, але форвард вирішив перейти до Легії.