Команда Лупашка може втратити українського форварда

Український форвард Богдан В'юнник може змінити клуб у Польщі.

Про це повідомляє WP SportoweFakty.

Нинішній нападник Лехії входить у плани Корони. Зазначається, що клуб вже домовився про трансфер 24-річного українця. Тепер польській команді потрібно узгодити умови особистого контракту В'юнника, а Богдан має пройти медичний огляд.

За інформацією видання, український футболіст вже перебуває у Кельце, де обговорюють останні деталі потенційного переходу.

Нагадаємо, що В'юнник виступає за Лехію із березня 2024-го після скандального відходу з донецького Шахтаря, який завершився судом. Відтоді провів за гданський колектив 61 матч (10 голів та 5 асистів). Його чинний контракт із клубом спливає 30 червня 2028 року, а портал Transfermarkt оцінює вартість форварда у 500 тисяч євро.

Додамо, що нещодавно команда українського фахівця Владислава Лупашка підписала центрального захисника із житомирського Полісся Данила Безкоровайного. Також за клуб із Гданська виступають Данило Малов, Іван Желізко, та Артур Шах. Останній перебрався до Польщі на правах оренди з львівських Карпат.

Підопічні Лупашка вкрай невдало стартували у польській Першій лізі – 3 поразки, 1 нічия та жодної перемоги. Із одним балом Лехія посідає останнє 18-те місце у турнірній таблиці.