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Хоче перейти лише в один клуб: В'юнник пояснив свою відмову від трансферу у Корону

Софія Кулай — 21 серпня 2026, 09:50
Хоче перейти лише в один клуб: В'юнник пояснив свою відмову від трансферу у Корону
Богдан В'юнник
instagram.com/viunnyk_official

Український футболіст Богдан В'юнник відреагував на інформацію про свою відмову від переходу з Лехії до Корони.

Його слова передає Meczyki.pl.

24-річний нападник пояснив своє рішення та досі сподівається, що зможе продовжити кар'єру в іншому польському клубі.

"Я поважаю клуб із Кельці та пропозицію, яку вони мені зробили. Це дуже хороші люди, але правда в тому, що я хочу перейти лише в Легію Варшаву. Легія – це Легія. До того ж мене там хоче бачити тренер Марек Папшун. Сподіваюся, що клуби зможуть домовитися", – сказав В'юнник.

Богдан виступає за Лехію із березня 2024-го. Відтоді провів за гданський колектив 61 матч (10 голів та 5 асистів). Його чинний контракт із командою розрахований до 30 червня 2028 року, а портал Transfermarkt оцінює вартість форварда у 500 тисяч євро.

Нагадаємо, що Лехія вилетіла з Екстракляси за підсумками сезону-2025/26. Гданський клуб, який нещодавно очолив український спеціаліст Владислав Лупашко, провально стартував у другій за силою лізі Польщі – 3 поразки та 1 нічия.

Раніше повідомлялося, що команду може покинути її провідний півзахисник Іван Желізко, яким цікавляться клуби США, Бельгії й Туреччини.

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