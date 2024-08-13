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Ще один українець в команді: Лехія орендувала гравця Динамо

Андрій Яросименко — 13 серпня, 12:15
Ще один українець в команді: Лехія орендувала гравця Динамо

Півзахисник київського Динамо Антон Царенко відправиться в оренду у польську Лехію.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Як зазначається, керівництво Динамо домовилося з польським клубом про оренду 20-річного півзахисника до завершення сезону-2024/2025. Антон є вихованцем "біло-синіх", за команду він провів 21 матч, у яких відзначився двома забитими голами.

Зазначимо, що за Лехію вже грають українці Максим Хлань, який нещодавно відзначився асистом у Чемпіонаті Польщі, півзахисники Іван Желізко і Сергій Булеца, ексфорвард Шахтаря Богдан В’юнник, та голкіпер Богдан Сарнавський. Царенко стане шостим українцем у польській команді.

Лехія Сарнавський Чемпіонат Польщі Царенко Богдан В'юнник Сергій Булеца Максим Хлань

Лехія

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